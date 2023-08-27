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Gündem İYİ Partili Usta'dan tarihi seçim itirafı! 'Karşımıza her yerde terör meselesi çıktı'
Gündem

İYİ Partili Usta'dan tarihi seçim itirafı! 'Karşımıza her yerde terör meselesi çıktı'

Yeniakit Publisher
2023-08-27 01:02:00 -

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde hezimeti yaşayan Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, seçimde neden hezimete uğradıklarını tane tane anlattı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, seçim hezimetinin nedenini itiraf etti. Usta, ek başıma 600 oy aldığım köyde bizim oyumuz 20'ye düştü. Vatandaşa sordum 'Siz teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz' dedi." diye konuştu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, TV100'de katıldığı canlı yayında partisi ve bulunduğu ittifakın 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğramasının nedenini itiraf etti.

Usta, bir önceki seçim döneminde 600 oy aldığı bölgede oylarının 20'ye düştüğünü söyleyerek, "Biz kendi hatalarımızın bedelini kendi oy kaybımızla ödedik. Bizim tavırlarımızdan dolayı cumhurbaşkanı adayında oy kaybı olduğunu söylemek yanlış olur. Bu seçim niye kaybedildi? Ben kendi pratiğimi söyleyeyim. Samsun'da bizim karşımıza her yerde terör meselesi çıktı. Adam 'ben fakirim' dedi ama 'vatan elden gitmesin diye AK Parti'ye oy vereceğim' dedi. Tek başıma 600 oy aldığım köyde bizim oyumuz 20'ye düştü. Vatandaşa sordum 'Siz teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz' dedi." seçim hezimetinin sebebini itiraf etti.

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