İYİ Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Murat Daşdemir AK Parti'ye katıldı

Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Daşdemir, İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Daşdemir'le birlikte İYİ Parti üyeliğinden istifa edip Ak Parti'ye katılan kişi sayısı 260 oldu.

Partiye yeni katılanların rozetleri, Ümraniye AK Parti İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen törende AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından takıldı.

Törende konuşan Kabaktepe, "Meclis üyesi Murat Bey'in şahsında hepinize çok teşekkür ediyorum. Gayretimizden, çabamızdan geri durmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi AK Parti milletin partisidir. Ailemize hoş geldiniz. Bize güç, kuvvet kattınız. Hep birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yıldırım ise "Murat Daşdemir kardeşimizin yerinin bizim yanımız olduğunu daha önce de kendisine söylemiştim. 'Hoş geldin.' diyorum. Daha nice Murat kardeşim gibiler olduğunu biliyorum. Bütün gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde bu kardeşlerimizi bir araya getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Daşdemir de AK Parti ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında canla başla hizmet etmeye devam edeceğim. Bu uğurda hepiniz gibi ben de sizinle yürümeye geldim." diye konuştu.