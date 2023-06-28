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Siyaset İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu
Siyaset

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-28 21:16:00 - 2023-06-28 21:22:35
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu

İYİ Parti kurultayında Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen Ümit Dikbayır, cinsiyet kotası nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti tüzüğünün ilgili maddelerinde, partimiz kurullarında asil ve varsa yedek üyeliklerde ayrı ayrı olmak üzere en az yüzde yirmi beş cinsiyet kotası uygulanacağına dair hükümlere yer verilmiştir. Genel İdare Kurulu Asil Üyeliği Seçimi neticesinde oluşan 50 kişilik Genel İdare Kurulu’nun parti tüzüğümüzün cinsiyet kotası hükmüne uygun oluşması için Genel İdare Kurulu asil üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dikbayır görevine Genel İdare Kurulu yedek üyesi olarak devam edecek.

Öte yandan Ümit Dikbayır, ‘kurultay sonrasında GİK üyeliğinden düştü’ ifadelerine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı bir önceki paylaşımında ise tepki göstermişti:

"Ümit Dikbayır'ı koltuk meraklısı ve GİK üyeliğinden düştü diye sevinen zavallılar. Bizler için makamlar şahsımıza bir amaç değil, devletimize ve milletimize hizmet etmek için sadece bir araçtır"

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