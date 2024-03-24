İYİ partili seçmenden oy isteyen Özgür Özel’e tepki: ‘’Ulan tipi tip’’

Eski ittifak ortakları İYİ Parti ve CHP seçime günler kala birbirlerine girdi.

Cumhuriyet Genel Başkanı Özgür Özel Denizli mitinginde, ‘’Denizli için yapılan anketlerde daha önce ittifak yaptıkları partilerin seçmenlerinin oylarını, kendi partilerinin adaylarına vermeleri durumunda AKP adayının kazanacağını, CHP’ye oy vermeleri durumunda CHP adayının kazanacağının görüldüğünü ifade etmişti.

İYİ Parti Milletvekilin’den Özgür Özel’e: Ulan tipi tip

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Genel başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi.

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Özel için "Ulan TipiTip!!!" ifadesini kullanan Öztürk, "Yıllardır sizin zihniyetiniz sayesinde bunlar iktidarda kalıyor. 2019’da sizinkiler oy vermediği için Denizli’de AK Partisi kazanmıştı. Madem öyle çek adayını da biz kazanalım" dedi.

Öztürk ayrıca şunları söyledi:

"İstanbul’a gidersin DEM’den medet beklersin, Buraya gelince İYİ’lerden medet umarsın. Sana gelince İyi, Bize gelince AK Partiye kazandırıyor, Hadi ordan, işine bak."