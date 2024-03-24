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Siyaset İYİ partili seçmenden oy isteyen Özgür Özel’e tepki: ‘’Ulan tipi tip’’
Siyaset

İYİ partili seçmenden oy isteyen Özgür Özel’e tepki: ‘’Ulan tipi tip’’

Yeniakit Publisher
2024-03-24 21:29:53 - 2024-03-24 21:29:53
İYİ partili seçmenden oy isteyen Özgür Özel’e tepki: ‘’Ulan tipi tip’’

Denizli mitinginde İYİ partili seçmenden oy isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tepki gösterdi. Öztürk "Emanetçi arkadaş" ve "Ulan tipi tip" sözleriyle Özgür Özel’e yüklendi.

Eski ittifak ortakları İYİ Parti ve CHP seçime günler kala birbirlerine girdi.

Cumhuriyet Genel Başkanı Özgür Özel Denizli mitinginde, ‘’Denizli için yapılan anketlerde daha önce ittifak yaptıkları partilerin seçmenlerinin oylarını, kendi partilerinin adaylarına vermeleri durumunda AKP adayının kazanacağını, CHP’ye oy vermeleri durumunda CHP adayının kazanacağının görüldüğünü ifade etmişti.

Özgür Özel'den İYİ Partililere ittifak çağrısı - Siren Haber - Türkiye'nin Sesi

İYİ Parti Milletvekilin’den Özgür Özel’e: Ulan tipi tip

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Genel başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi.
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Özel için "Ulan TipiTip!!!" ifadesini kullanan Öztürk, "Yıllardır sizin zihniyetiniz sayesinde bunlar iktidarda kalıyor. 2019’da sizinkiler oy vermediği için Denizli’de AK Partisi kazanmıştı. Madem öyle çek adayını da biz kazanalım" dedi.

Öztürk ayrıca şunları söyledi:

 "İstanbul’a gidersin DEM’den medet beklersin, Buraya gelince İYİ’lerden medet umarsın. Sana gelince İyi, Bize gelince AK Partiye kazandırıyor, Hadi ordan, işine bak."

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