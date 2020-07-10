İYİ Partili Özeren'in skandal sözlerine tepki yağıyor

İYİ Partili Levent Özeren'in çirkin paylaşımları son bulmuyor. Özeren'in bu defa hedefinde AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım vardı. Semiha Yıldırım'a çirkin ifadeler ile saldıran Özeren'e sosyal medyada tepki yağdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ahlaksız ifadeleri kınıyoruz

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal: Müfteri bir trol

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı hedef alan yorumlara tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Burhan Kuzu Akşener'e çağrı yaptı

22. 23. 24. 26. Dönem Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu yaptığı açıklamada, "Semiha Yıldırım Hanımefendi; örnek bir öğretmen, yiğit ve vefakar bir Anadolu kadını, eli öpülesi bir annedir. Ağzından salyalar akan bir trol tarafından Twitter’da saldırıya uğradı. Sayın Meral Akşener’e çağrı yapıyorum: Bir kadın olarak, bu kişiyi partinizden ihraç edin derim." dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan:

İnsanların namusuna dil uzatan trollerden iktidar bekleyen zihniyet en aşağılık zihniyettir. Geleneklerinde namusu için ölümü göze alan asil halkımız bırakın aşağılık zihniyeti iktidar yapmayı günahını bile bunlara vermez... Semiha Yıldırım, Anamız, bacımız ve öğretmenimizdir...