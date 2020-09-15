İYİ Partili Özdağ'dan Yunanistan tepkisi:

TBMM (AA) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Nasıl Muğla, Aydın, Denizli, İstanbul'u tartışmıyorsak bu vatan parçalarını, Mavi Vatan'ın da herhangi bir parçasını Yunan zorbalarıyla konuşmak durumunda değiliz." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki deprem riskine işaret ederek beklenen İstanbul depreminin Türkiye'ye maliyetinin 200-300 milyar dolar arasında olacağını söyledi.

Hükümetin ilk gündeminin olası bu depreminin sonuçlarını hafifletici önlemlerin oluşturması olması gerektiğini aktaran Özdağ, "Önlemlerin ihmal edilmesi, ertelenmesi, sonuçları Türk milletine karşı işlenmiş bir cinayet boyutunu kazanır." diye konuştu.

Bilim insanlarının depremle ilgili açıklamalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını savunan Özdağ, "Bu sürece bir dur demek ancak toplumsal, siyasal tepkiyle mümkündür. Başta hükümet olmak üzere herkes, bu konuda gereken adımları atmak için çalışmalara başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Sürekli geri adım atılıyor"

Özdağ, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına ilişkin bir soru üzerine, hükümetin, yüksek tonda konuşmasına rağmen fiiliyatta değişik cephelerde geri adımlar atmaya başladığını ileri sürdü. Fransa ve Yunanistan'ın, Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgede geçen ay silahlı tatbikat yaptığını dile getiren Özdağ, "Erdoğan, 'Korsanlık yaptırmayız.' dedi ama korsanlık yapıldı. Sürekli geri adım atılıyor." diye konuştu.

Oruç Reis gemisinin, limana bakım ve ikmal için çekilmesine yönelik Özdağ, "Oruç Reis'in, Yunanlılar bunu ön şart olarak koyduktan hemen sonra geri dönmesi, Brüksel'de de Türk-Yunan görüşmelerinin Oruç Reis'in dönmesiyle başlaması, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamanın doğru olmadığını gösteriyor. Türk milletiyle alay etmesinler." ifadelerini kullandı.

"Diplomasiyi güçlendirin" çağrısında bulunduklarını hatırlatan Özdağ, "Ama buna, 'Taviz vererek başlayın' demedik. Yunanlılarla görüşülecek şeyler vardır, görüşülmeyecek şeyler vardır. Mavi Vatan'ın herhangi bir noktasını Yunanlılar ile görüşmek söz konusu değildir. Nasıl Muğla'yı, Aydın'ı, Denizli'yi, İstanbul'u tartışmıyorsak bu vatan parçalarını, Mavi Vatan'ın da herhangi bir parçasını Yunan zorbalarıyla konuşmak durumunda değiliz. Böyle bir görüşmeye taviz vererek başlamak büyük bir talihsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Anayasa Mahkemesinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda yer alan "Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü anayasaya aykırı bulmasına ilişkin tepkisinin sorulması üzerine Özdağ, "İçişleri Bakanı'nın üslubu, bir yüksek yargı organına karşı çok ağır bir üslup. Ben de Anayasa Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi gibi davranmadığını düşünüyorum. Hatta evlerinde otursalar daha iyi olur. Biz de 'Anayasa Mahkememiz var' demeyiz. Böylece gerçek hukuki durum ortaya çıkar. İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamanın üslubu da kabul edilebilir değil." karşılığını verdi.