  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İyi Parti'li Oktay Vural İmamoğlu’nu perişan etti! Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz
Gündem

İyi Parti'li Oktay Vural İmamoğlu’nu perişan etti! Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz

Yeniakit Publisher
2023-12-21 10:29:00 -
İyi Parti'li Oktay Vural İmamoğlu’nu perişan etti! Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sözlerine İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’dan yanıt geldi.

İmamoğlu o açıklamalarında, “Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben o defteri kapattım. Önüme bakıyorum. Süreçte şu an ifade edeceğim başka bir şey yok. Eski dost düşman olmaz. Küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu’na karşı yanıt veren Oktay Vural ise "Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz" diye yazdı. X hesabından paylaşım yapan Vural şu ifadeleri paylaştı:

“Keşke kendi işine baksaydın. Kurumların kararı varken bunu dolanmak için iş çevirmeseydin.

Detay dediği ise esas. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ve kurallarına uymayanın ne demokrasimize ne de millet iradesine ne de geleceğe hayrı olur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oyun deşifre oldu. Şimdi de bu tezgahtan sıyrılmaya çalış. Sureti haktan görün... Yok öyle yağma...

‘Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz.’”

Oktay Vural'dan flaş çıkış: Oğlum bak git
Oktay Vural'dan flaş çıkış: Oğlum bak git

Gündem

Oktay Vural'dan flaş çıkış: Oğlum bak git

MHP'li Oktay Vural o mesajı paylaşıp herkesi uyardı!
MHP'li Oktay Vural o mesajı paylaşıp herkesi uyardı!

Siyaset

MHP'li Oktay Vural o mesajı paylaşıp herkesi uyardı!

MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi
MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi

Siyaset

MHP'li eski vekil Oktay Vural siyasete geri dönüyor! İşte yeni partisi

Oktay Vural'dan Sinan Ateş açıklaması
Oktay Vural'dan Sinan Ateş açıklaması

Siyaset

Oktay Vural'dan Sinan Ateş açıklaması

İşte Oktay Vural'ın yeni partisi
İşte Oktay Vural'ın yeni partisi

Siyaset

İşte Oktay Vural'ın yeni partisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23