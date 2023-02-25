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Gündem İyi Parti'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı!
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İyi Parti'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı!

Deprem soruşturmasında çok sıcak bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 14:10:00 - 2023-02-25 14:21:33
İyi Parti'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

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