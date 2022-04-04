İYİ Partili Müsavat, bir çuval inciri berbat etti

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve Teşkilatlanma Başkanı Koray Aydın görevlerinden alındılar. Teşkilatlanma Başkanlığı, doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bağlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bugün partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Görevden alınmalar nedeniyle karışan İYİ Parti’nin içinde gerilimi daha da artıracak açıklamalar yapan Dervişoğlu, İP’liler nezdinde “bir çuval inciri berbat etti.”

Performans eleştirisi

Görevden alınmalar hakkında, “Performans değerlendirmesi” diyen Dervişoğlu, Koray Aydın'ı da Yavuz Ağıralioğlu'nu da performanssızlıkla suçladı.

Yaşananların, İYİ Parti'nin demokrasi anlayışından kaynaklanan bir durum olduğunu savunan Dervişoğlu, partisinin iki önemli isminin görev değişikliğini izah etmeye çalışırken onlara suçlamada da bulundu. Dervişoğlu, “Çünkü biz bu değişiklikleri sadece kongreden kongreye yapmıyoruz, performans ölçümü de nazara alınıyor bazı alanlarda. Ama iki yerde kamuoyu kenetleniyor, oysa bu başkanlık divanında birçok değişiklik yapıldı. İki kişiyi esas alarak bu tartışmaları yapmaya çalışıyorlar.” dedi.

Koray Aydın’a, “Enerjisi yok” suçlaması

Sözlerine devam eden Dervişoğlu, “Ben bu yaşta Teşkilatlanma başkanlığını yapmam" diyerek Koray Aydın'ı savunur gibi yaptı ancak, teşkilatlanmayı kendi yetkisine alan Meral Akşener gerçeğini göz ardı etti.

Dervişoğlu’nun sözleri sonrası Koray Aydın, genel başkanlığın yanında teşkilat başkanlığını yapacak olan Meral Akşener'in karşısında, sadece Teşkilat başkanlığını bile yapamayan bir adam durumuna düştü.

Dervişoğlu şunları söyledi:

“Koray Bey bu partinin kurucusu, hizmetleriyle herkes tarafından kabullenilmiş bir şahsiyet. Bana sorsanız 'teşkilat başkanlığı yapar mısınız' diye ben bu yaşta böyle bir görev talip olmam, çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Koray Bey parti kurulduğu andan itibaren yapıyor. Dolayısıyla Koray Bey'in bir makamdan alınıp, bir başka makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim parti içinde tartışılmadı. Koray Bey'in Divanda yerinin değişmesi ona olan sevgimizi, ona olan saygımızı azaltmaz, bir parti içi meseledir. Burada başka şeyler arıyorlar, bizim aklımıza dahi gelmeyen şeyleri tartışıyorlar. Yine Yavuz Ağıralioğlu Bey'de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır, hala bulunduğu konum itibarıyla da hem kendi adına hem partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme salahiyetine sahiptir. Partilerin iç meseleleri olarak düşünülen şeyin başka partilerde olunca bir partinin iç meselesi olarak anlaşılması ama İYİ Partide olunca ona farklı anlamlar yüklenmesi tarafımızdan yadırganıyor.”