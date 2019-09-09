İYİ Partili Meclis Üyesinin yuhalanmasına İmamoğlu tepki gösterdi

Yenikapı'da sergilenen araçlarla alakalı tartışmalar sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında bir araya geldi. Gergin geçen oturumda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın AK Parti grubu tarafından yuhalanması ardından İmamoğlu devreye girdi.



"YUH SESİ AYIPTIR, BURAYA UYMAZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasını "Hukuktan uzak bir karar" olarak tanımlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın AK Parti grubu tarafından yuhalanması ardından devreye giren Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlar ikinci defadır yuh sesi geliyor. Hiç hoş değil. Bu yuh sesi bu heyetin, buradaki duruşunuzun anlayışına uymaz. Lütfen daha nitelikli tavır ve davranışlara tüm meclis üyelerini davet ediyorum. Alkışlarsınız, arada bir iki bir şey söylersiniz. Fakat yuh sesi çok ayıptır, buraya uymaz" sözlerini kullandı.



İmamoğlu'nun AK Parti grubuna telkinde bulunduğu bu çıkış, CHP ve İYİ Partililer tarafından alkışlandı.