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Siyaset İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan PKK sevici Melis Alphan'a skandal destek
Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan PKK sevici Melis Alphan'a skandal destek

Geçtiğimiz aylarda kızının lüks içindeki yaşamıyla gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, PKK sevici isme açık açık destek verdi. Türkkan, PKK propagandası yapmaktan yargılanacak olan Melis Alphan’ın sadece gazetecilik yaptığını iddia ederek, "Melis Alphan'ın yanındayım" paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:14:00 -
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan PKK sevici Melis Alphan'a skandal destek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan yargılanacak olan Melis Alphan'a destek verdi. Alphan'ın gazetecilik yaptığını iddia eden Türkkan, sosyal medya hesabından "Melis Alphan'ın yanındayım" paylaşımında bulundu.

Alphan hakkında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin giyildiği bir organizasyonun fotoğrafını paylaşmasının ardından terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştı.

PKK propagandasından hakim karşısına çıkacak olan Alphan'a İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan destek çıktı.

"Melis Alphan'ın yanındayım" yazarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkkan, Alphan'ın gazetecilik yaptığını ileri sürdü.

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