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İYİ Partili isimden yeni parti çıkışı: Ne kadar gizli...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:37
İYİ Partili isimden yeni parti çıkışı: Ne kadar gizli...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Fox Tv'de İlker Karagöz'ün hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Türkkan, yeni parti hazırlığında bulunan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkında yorumda bulundu.

Lütfü Türkkan, "Biz ofiste 4 kişi çalışarak bu partiyi kurmadık. Ne kadar gizli çalışıyorlar. Siyaseten bir parti kurmak isteyen bu kadar gizli süreç yönetmez. Parti kuracaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:37
  1. İYİ Parti
  2. İYİ Parti logosu
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan
  5. Lütfü Türkkan

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