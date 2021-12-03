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Siyaset İYİ Partili isimden sağlık çalışanına skandal tehdit
Siyaset

İYİ Partili isimden sağlık çalışanına skandal tehdit

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte geldiği Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde olay çıkardı. Sağlık çalışanına tehditler savuran Ofluoğlu, "Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 21:18:00 - 2021-12-03 21:20:03

İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, bilinmeyen bir nedenle olay çıkardı.

"Kiminle oynadığının farkında mısın?"

Hasan Ofluoğlu'nu çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanına sesini yükselten ve tehditler savuran Ofluoğlu, bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

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Yorumlar

Kocasolak

Bu gibi adamlar HANGİ PARTİDEN olursa olsun KİMSE itibar etmemeli yoksa ahlak nasıl tesis edilir.
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İyiki

Bir halt değilsin Allah size iktidar yüzü göstermesin
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