İYİ Partili isimden CHP'lilere: Kanı bozuklar

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, son dönemde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığı iftirasını dile getirenlere sert çıktı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saatcı, “‘Türk Ordusu kimyasal silah kullandı’ diyen herkesin kanı bozuktur” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeleri kullananlar arasından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da olması Saatcı’nın tepkisinin CHP’ye yönelik olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sezgin Tanrıkulu o açıklamalarında, “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç” demişti. CHP'nin arka bahçesi haline gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bu açıklamaya destek vermişti. Ayrıca yine CHP'nin uzantısı gibi hareket eden bazı barolardan da benzer yorumlar yapılmıştı.