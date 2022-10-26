  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Partili isimden CHP'lilere: Kanı bozuklar
Siyaset

İYİ Partili isimden CHP'lilere: Kanı bozuklar

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, TSK'nın kimyasal silah kullandığını savunan CHP'liler için, "Kanı bozuk" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 07:13:00 - 2022-10-26 07:20:30
İYİ Partili isimden CHP'lilere: Kanı bozuklar

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, son dönemde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığı iftirasını dile getirenlere sert çıktı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saatcı, “‘Türk Ordusu kimyasal silah kullandı’ diyen herkesin kanı bozuktur” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeleri kullananlar arasından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da olması Saatcı’nın tepkisinin CHP’ye yönelik olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sezgin Tanrıkulu o açıklamalarında, “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç” demişti. CHP'nin arka bahçesi haline gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bu açıklamaya destek vermişti. Ayrıca yine CHP'nin uzantısı gibi hareket eden bazı barolardan da benzer yorumlar yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

murat

Boşa uğraşma çelik sizlerin ne mal olduğunuzu bu memleketi parsel parsel satıp 13 milyon adamı neden doldurduğunuzu iyi biliyoruz.Ama bu devran bittiğinde sıkıntı çok büyük haberin olsun.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23