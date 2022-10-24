İYİ Partili isim milyonluk daireyi harabeye çevirdi, ev sahibi şoke oldu!

Sarıyer Tarabya’da 350 metre kare bir dairesi bulunan Funda Yılmaz, dairesini İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal‘a kiraya verdi.

Yaklaşık 5 yıl kiracı olarak daireyi kullanan Ahmet Ünal, sitenin iki yıllık aidatı olan 100 bin TL’yi ödemedi.

Sabah’taki habere göre Yılmaz’a aylık 14 bin liradan iki aylık kirasını da ödemedi. Funda Yılmaz’ın tüm ısrarlarına rağmen kirasını ödemeyen Ünal, daireyi de harabeye çevirdi.

EVİ HARABEYE ÇEVİRDİ

350 metre karelik dairenin salonundaki prizler söken Ünal, pencere kulplarına zarar verdi. Dairenin zemin parkeleri zarar görerek yerinden çıkarken dairenin bazı pencereleri ile ayna ve camları kırıldı.

Banyoda bulunan küveti, mutfak dolaplarını ve fırını kullanılmaz hale getiren Ahmet Ünal’ın sebep olması sebebiyle alt komşunun evini su basarken yine prizde unutulan bilgisayar sebebiyle dairede yangın çıktı.

Yaşananlar üzerine Funda Yılmaz, mahkeme yoluyla Ahmet Ünal’ı daireden çıkarttı.

Yılmaz ayrıca, 32 bin TL para vererek Ahmet Ünal’ın eşyalarını daireden çıkarttı.

“BENDEN NE İSTEDİN”

Yaşananlarla ilgili konuşan dairenin sahibi Funda Yılmaz, “Ahmet Ünal, 5 yıldır kiracımdı. Kendisi 2 aylık kira bedelini ödemedi. Ayrıca iki yıllık site aidat parası olan 100 bin TL’yi ödemedi. Ben 32 bin TL para vererek eşyalarını çıkarttım. Kendisini mahkeme yoluyla çıkarttım.

Aidat borcunu ve kira alacağımı sorduğumda kapıyı yüzüme kapattılar. Yazdığım hiçbir mesaja cevap vermediler. Benden benim gibi insanlardan ne istedin de ödemelerimi yapmıyorsun. Evimi gasp ettin” dedi.

“300 BİN TL HASAR VAR”

Alt daireyi bu sebeple su bastı. Alt komşum beni mahkemeye verecekti. Dairede yangın çıkarttılar.

Dairede büyük hasar oluştuğunu söyleyen Funda Yılmaz, “Dairede 300 bin TL hasar var. Dava açtım hukuki süreç devam ediyor. Tesisat sistemi evde besledikleri köpek sebebiyle tıkandı.

Kendisi Şişli’de gezerken oy toplamak için adaletten bahsediyor. Bana yapılanlara karşı adalet nerede?

Evimi harabeye çevirdi. Ahmet Ünal, 15 dairem var diye hava atıyor ama kira borcunu ödemiyor” açıklamasında bulundu.