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Gündem İYİ Partili isim adaylıktan çekildi! AK Parti'yi destekleyecek
Gündem

İYİ Partili isim adaylıktan çekildi! AK Parti'yi destekleyecek

Yeniakit Publisher
2024-03-27 23:59:00 -
İYİ Partili isim adaylıktan çekildi! AK Parti'yi destekleyecek

İYİ Parti'de Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan'ın adaylıktan çekildiği bildirildi. İnan, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

İnan, AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa'nın refah seviyesinin artırılması için görüşme yaptığını belirtti.

İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açık ve net bir şekilde gördüğünü kaydeden İnan, "Ayrıca birçok projeleri hayata geçirebileceğimizden bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçimden sonra her konuda kendisinin yanında olacağımın ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağımın bilinmesini kamuoyuna arz ederim." dedi.

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