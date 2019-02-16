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İYİ Partili Ekinci’den esnafa mesaj

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci seçim çalışmaları kapsamında Emeksiz caddesinde esnafın sıkıntılarını dinledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:23
İYİ Partili Ekinci’den esnafa mesaj

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci seçim çalışmaları kapsamında Emeksiz caddesinde esnafın sıkıntılarını dinledi. Ali Ekinci, Esnafın bu sıkıntılarının farkında olduğunu dile getirdi.


Battalgazi ilçesinin sıkıntılarını iyi bildiklerini ifade eden Ekinci, “Biz zor olana talibiz. Halkın iradesini yok sayan, toplumu görmezden gelenlere karşıyız. Battalgazi ilçesinin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz” dedi. Seçim süreci olmasına rağmen Battalgazi’yi yönetenlere ulaşamadıklarını dile getiren vatandaşlar Ali Ekinci’ye sıkıntılarını bildirdiler. Burada konuşan Ekinci, “Seçim süreci olmasına rağmen mevcut yapıya ulaşamadığınızı biliyorum. İnşallah seçimi kazandığımız takdirde her kesimin sorun ve sıkıntısının en kısa sürede çözebilmemiz için her kesimden temsilcilerimiz olacaktır. Şeffaf bir yönetim anlayışla hareket edeceğiz. Halkımıza kapılarımız daima açık olacaktır” şeklinde konuştu. Kendilerini yeniymiş gibi sunuyorlar diyen Ali Ekinci, “Yıllardır AK Parti Battalgazi İlçe Yönetiminde bulunanların söylemlerine baktığın zaman sanki bu zaman sürecinde kendisi değil de bir başkası Battalgazi’yi yönetiyormuş gibi hareket ediyorlar. Bunu milletimiz görüyor. Sürekli sahada mevcut yapıyla ilgili sıkıntıları dinliyorum. İnşallah bu ‘ulaşılamaz yapıya’ halkımız 31 Mart’ta son verecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:23
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