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Siyaset İyi Partili Dervişoğlu'ndan özlü sözler: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir
Siyaset

İyi Partili Dervişoğlu'ndan özlü sözler: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir

Yeniakit Publisher
2023-09-07 16:10:00 -
İyi Partili Dervişoğlu'ndan özlü sözler: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir

İYİ Parti'li Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

 

 İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, "CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun, başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir" dedi.
İYİ Parti'li Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, hükümete göç politikası yüzünden eleştiride bulunarak, "Tamamen bilinçli politikalar nedeniyle bugün Türkiye açık ara en fazla sığınmacı barındıran ülke konumundadır. Türk vatanı, demografik istila altında, Türk milli kimliği büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milli kimliğine yönelik bu kuşatmaya asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz. Rahmetli Dündar Taşer'in dediği gibi, 'Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurduk.' Ebediyete kadar bu topraklarda yaşamak istiyorsak, gözümüzü dört açmak zorundayız. Hükümeti uyarıyorum, yaptığınız her işte aklınız başına sonradan geliyor. Bu işin şakası yok, pişmanlığı yok, özrü de yoktur" diye konuştu.
'ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRDİK'
Dervişoğlu, 2018'de, hükümet sisteminin değişmesinin ittifakları zorunlu hale getirdiğini, bu durumun da parti kimliklerini zaafa uğrattığını söyledi. CHP ile yapılan ittifak süresi boyunca hataları düzeltmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirten Dervişoğlu, "Bütün kırılma noktalarında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Hatta özeleştirimizi kamuoyu huzurunda gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız kötü gidişatı engelleyemediği ve milletimizin beklentisini karşılayamadığı için Afyon'da yaptığı konuşmada özür diledi ama anlaşılıyor ki CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun, başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilen seçimdir" dedi. 

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