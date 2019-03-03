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İYİ Partili belediye başkanı kendisine soru soran vatandaşı fırçaladı

Adana’nın Kozan ilçesi Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Musa Öztürk, kendisine soru soran ve köyüne çöp konteyneri isteyen vatandaşı kalabalığın içinde fırçaladı.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
İYİ Partili belediye başkanı kendisine soru soran vatandaşı fırçaladı

Adana’nın Kozan ilçesi Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Musa Öztürk, kendisine soru soran ve köyüne çöp konteyneri isteyen vatandaşı kalabalığın içinde fırçaladı.


Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Kozan Belediye Başkanı seçilen, geçtiğimiz aylarda da partisinden istifa ederek İYİ Parti Kozan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Musa Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir kahvehanede kendisine soru soran ve köyüne çöp konteyneri isteyen vatandaşı fırçaladı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, söz alıp ayağa kalkarak “Yolumuz da yok. Senin köyün olduğu zaman her evin dibinde çöp kutusu, biz fıçıyı bile bulamıyoruz başkanım” deyince Başkan Öztürk, “Efendim bu konteyneri kim verecek” diye çıkıştı. Vatandaş “Ben onu bilmem başkanım. Sen bana hizmet etmeyeceksen niye Kozan’a belediye başkanı oluyorsun, niye aday oluyorsun” diye cevap verince Öztürk,“Sana mı danışacağım ha sana mı danışacağım. Ben bu işin mücadelesini veriyorum” diye fırça attı. Tüm bu anlar ise kahvehanede bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Belediye Başkanı Musa Öztürk, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın koruma müdürlüğünü yaptıktan sonra siyasete atılarak 21’inci dönem MHP Adana milletvekili olmuş, daha sonra da Kozan ilçesinden belediye başkanı seçilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
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