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Siyaset İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz, diye soruyor. Ben de onlara, TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz, diye cevap veriyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 08:00:00 -
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Kayseri ziyareti öncesi Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyaret etti. İkili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İYİ Partili Belediye Başkanı Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diye cevap veriyorum” dedi.

Bu ifadelerin üzerine Akşener, Yalçın’a şöyle dedi;

"Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur."

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