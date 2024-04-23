  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Partili başkan istifasını duyurdu!
Siyaset

İYİ Partili başkan istifasını duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 22:35:00 -
İYİ Partili başkan istifasını duyurdu!

Genel Başkanlık yarışının kızıştığı İYİ Parti'de yeni bir istifa yaşandı. Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Önder, paylaşımında, "Derdiyle dertlenip, neşesiyle gülümsediğim, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve sonrası sonsuz yüzyıllarında ülkemizin olmazsa olmazı olan İYİ partimizin 27 Nisan'da yapılacak olan, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasına diliyorum. Bu vesileyle; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin onurlarıyla atandığım ve görev süresince Ankara’mızın en ücra köşesindeki üyemizin dahi partimize olan mensubiyet şuurunu artırmak, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayretle yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de adaylık yarışı! 'Vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inanıyorum'
İYİ Parti'de adaylık yarışı! 'Vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inanıyorum'

Siyaset

İYİ Parti'de adaylık yarışı! 'Vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inanıyorum'


ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ilde anlaştılar! İYİ Parti'den AK Parti'ye destek
O ilde anlaştılar! İYİ Parti'den AK Parti'ye destek

Siyaset

O ilde anlaştılar! İYİ Parti'den AK Parti'ye destek

İYİ Parti'den aday olmuştu... Seçimi kaybeden Hakan Peker'den ilk açıklama
İYİ Parti'den aday olmuştu... Seçimi kaybeden Hakan Peker'den ilk açıklama

Siyaset

İYİ Parti'den aday olmuştu... Seçimi kaybeden Hakan Peker'den ilk açıklama

İYİ Parti'de şoke eden ayrılık! Akşener'i eleştirip istifa etti
İYİ Parti'de şoke eden ayrılık! Akşener'i eleştirip istifa etti

Siyaset

İYİ Parti'de şoke eden ayrılık! Akşener'i eleştirip istifa etti

İYİ Parti'de ortalık karıştı! Açıklama yapmasına izin verilmedi
İYİ Parti'de ortalık karıştı! Açıklama yapmasına izin verilmedi

Siyaset

İYİ Parti'de ortalık karıştı! Açıklama yapmasına izin verilmedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23