İYİ Partili Bahadır Erdem'den skandal sözler! PKK'yı aklayıp hükümete saldırdı

Son iki haftada başta Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te yangınlar çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 270 yangından 267'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Peş peşe başlayan ve aynı zaman dilimine yayılan bu yangınlar sonrası sabotaj ihtimali kuvvet kazandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlarla yurt içinde ve yurt dışında eylem yapamaz noktaya gelen terör örgütü PKK mensupları, son çare olarak Türkiye'nin ormanlarını hedef alıyor.

PKK elebaşı Murat Karayılan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği "Ormanları yakın" talimatıyla kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren örgüt militanları, yurt içindeki birçok ormanlık alanı ateşe vermişti.

Örgüt militanları geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, yurdun dört bir yanındaki yangınları kendilerinin çıkardığını itiraf etmişti.

"Sabotaj meselesi önemli değil"

Özel bir televizyon kanalının canlı yayınında terör örgütünün son yıllardaki eylemlerine değinen İYİ Parti Genel Başkanı Bahadır Erdem, hükümeti hedef alarak sabotaj meselesinin "çok da önemli" olmadığını ifade etti.

Erdem, "Şunu da söyleyeyim. Sabotaj mabotaj meseleleri önemli değil. "Ne kadar mağdur bu AK Parti iktidarı. Bak gördün mü? Yine her yerde yangınlar çıkardılar. Kötü duruma düşürmek için." diyorlar. Velev ki öyle, söndürseydi. Becerseydi hükümet. Ormanları yaktırtmasaydı hükümet" ifadelerini kullandı.