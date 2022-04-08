İYİ Partili Arzu Önşen beyin yaktı: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen katıldığı bir televizyon programında "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diye tanımladım kendimi. Memleketin son noktası bu işte." ifadelerini kullandı.

TELE 1'de Ayrıntılar programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen'in siyasi kimlik tanımı gündem oldu.

İşte İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen'in canlı yayında kullandığı ifadeler;

Beni temsil eden bir siyasi parti yoktu. Görüşler, inançlar vardı. Genel başkanımızın bu partiyi kurmasıyla da çok da güzel oldu, Siyasete girdim. kurucu il yöneticiliği yaptım. İl başkan yardımcılığı, genel idare kurulu üyeliği, genel başkan yardımcılığı ve şimdi tekrar genel idare kurulu üyesiyim. Belki 25 seneye sığdıracağınız bir tecrübeyi ben 5 senede konsantre yaşıyorum.

"Memleketin son noktası bu işte"

Bahçelievler ilçe kongresine giderken bana herkes dedi ki "Arzu siyasette fikrini söyleme". Dedim ki; 'bu benim, beni bilmeliler'. Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diye tanımladım kendimi. Memleketin son noktası bu işte."

"Bizim çocuğa benzedi sizin tarif"

Milliyetçi bilinen bir partide Genel İdare Kurulu Üyesi konumundaki bir insanın siyasi kimliğini bu şekilde açıklaması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen program sunucusu Enver Aysever bu tanımı "Bizim çocuğa benzedi sizin tarif." sözleriyle karşıladı.

Son karardaki milliyetçi isimlerin partiden gönderilmesi akıllara geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde HDP'ye sert çıkışlar yapan Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden almıştı. Bu hamle de HDP ile işbirliği altyapısını hazırlamak ve yuvarlak masadaki altılı ittifakın bozulmasına engel olmak diye yorumlanmıştı.