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İYİ Partili Arslan’dan Başkan Özcan’a ziyaret

İYİ Partili Kurucu Üyesi ve 21.

11 Haziran 2019 Salı 12:49
İYİ Partili Arslan’dan Başkan Özcan’a ziyaret

İYİ Partili Kurucu Üyesi ve 21. Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Arslan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.


İYİ Parti Kurucu Üyesi ve 21. Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Arslan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Nazilli’de çalışmaların uyum içerisinde gerçekleştirildiğini söyleyen Arslan, “Kumaş güzel olunca meclis üyeleri, ilçe başkanları ve yönetimleri ile uyum içerisinde çalışmak başarıyı getirir. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam eder. Nazilli’de çok güzel hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Arkadaşların hepsi kendini aşmış ve idealist arkadaşlar. Benlik duygusunu aşıp, biz duygusuna sahip olmuş arkadaşlar. Böbürlenmek, üşenmek ve benlik yok, tek bir şey var o da hizmet. Hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.


Ziyaretlerinden dolayı Arslan’a teşekkür eden Başkan Özcan, “Biz her zaman ekip arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle uyum içerisinde çalışmaya gayret ettik. Nazilli’mizin menfaatine olacak, memleketimizin gelişimine ve büyümesine katkı sunacak projelerin arkasında olduk. Çok kısa sürede çok güzel işlere imza attık. Milletvekilimiz ve kıymetli ağabeyimiz Mehmet Arslan’a güzel düşünceleri ve nazik ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:49
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