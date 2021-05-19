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Siyaset İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Netenyahu benzetmesiyle ilgili akla ziyan savunma
Siyaset

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Netenyahu benzetmesiyle ilgili akla ziyan savunma

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'çocuk katili' İsrail'in Başbakanı Netenyahu'ya benzetmesini 'siyasi bir eleştiri' olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:15:00 - 2021-05-19 23:28:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail terör devletinin Başbakanı Netenyahu'ya benzetmesini değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, bunun siyasi bir eleştiri olduğunu savunarak akla ziyan bir açıklamada bulundu.

Habertürk TV’de Veyis Ateş moderatörlüğündeki 'Türkiye’nin Nabzı' programında konuklar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'den Erdoğan'a 'Netenyahu' benzetmesi

Programa konuk olarak katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener’in Erdoğan ile ilgili tepki çeken sözleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı katil İsrail Başbakanı Netenyahu’ya benzetmesini ‘siyasi eleştiri’ olarak gören Ağıralioğlu şu şekilde konuştu:

Siyasi rakibiz, eleştiririz. Siyasi olarak hasımlık da edilebilir, kavga da edilebilir. Ama Tayyip Bey de bilir ki Genel Başkanımız bir Müslümanı, bir insan kasabına şahsiyet olarak benzetecek kadar kalbi kararmış biri değildir. Bu bir siyasi eleştiridir.

Erdoğan'ın tepkisini eleştirdi

Öte yandan Ağıralioğlu, Erdoğan'ın kendisini Netenyahu'ya benzeten Akşener'e yönelik tepkisini eleştirdi.

Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepki çığ gibi!
Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepki çığ gibi!

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Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepki çığ gibi!

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