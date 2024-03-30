İYİ Partili aday: Yarın boyumuzun ölçüsünü alacağız
İYİ Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, "Artık yarın da boyumuzun ölçüsünü alacağız” dedi.
İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız ve parti temsilcileri Esenyurt’taki İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nden Papatya Caddesi’ne kadar konvoy oluşturdu. Papatya Caddesi’ne gelindiğinde Yıldız ve beraberindekiler davul zurnalı yürüyüş gerçekleştirdi.
Son çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Muharrem Yıldız, “Artık seçimin son günü, yarın herkes sandığa gidecek. Bugün de son çalışmamızı yapıp birazdan sonlandırmış olacağız." dedi.
Yıldız, "Esenyurtluların bize sahip çıkacağına inanıyorum. Artık yarın da boyumuzun ölçüsünü alacağız." ifadelerini kullandı.
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