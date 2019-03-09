İYİ Partili aday hakkında bomba iddia! Bütün sülalesini yolsuzlukla zengin etmiş

Adıyaman Belediyesi eski Başkanlarından Abdulkadir Kırmızı, hakkındaki yolsuzluk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Belediye başkanı olmadan önce hiç bir mal varlığı bulunmayan Kırmızı'nın, belediye başkanı olduktan sonra değeri milyonları bulan mal varlıklarına nasıl sahip olduğu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Abdulkadir Kırmızı, geçen haftalarda Şehit Fahri Yaldız öğrenci yurdu ve Eyüp Sultan Cami ve vakfını "hileli devir yoluyla" üzerine geçirmek iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Serbest kaldı

Bir hafta gözaltında kalan Kırmızı ve diğer zanlılar adliyeye çıkarılmış mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

İddialar çok ciddi

Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Abdulkadir Kırmızı hakkındaki yolsuzluk/usulsüzlük ve şaibe iddiaları Adıyaman gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Yerel basının konu ile ilgili görüştüğü kaynaklar şunları söyledi:

"Öncellikle şunu belirteyim, Şehit Fahri Yaldız vakıf ve cami meselesi bozdağının sadece görünen yüzüdür. Bugün itibariyle sayın Kırmızı,eşi çocukları, damadı, yardımcısı ed üzerinde bulunan mal varlıklarının haddi hesabı yok. Bugünkü rayiçle ortalama 30 milyon TL'nin üzerinde. Sadece Adıyaman da değil İstanbul'da da gayrimenkul varlıkları var.Üzerinde gayrimenkul bulunan şahıslara baktığımız zaman öyle varlıklı aileler değiller. Biri şoförü, biri yardımcısı, diğeri eşi ve çocukları. Şimdi sormak lazım hangi parayla bu gayrimenkulleri satın aldınız? Hangi ticareti yaptınız? Başta Adıyaman olmak üzere,İstanbul Arnavutköy, Hadımköy, Sancaktepe'de üzerinizde bulunan onlarca dükkan, ev ve arsayı hangi parayla aldınız? Sadece bir maaşla bunların alınması mümkün mü?

Hizmetli maaşıyla mı aldı?

"Camiyi ve vakfı önce şoförü, yeğeni ve oğlunun üzerine alıyorlar, sonra hanımın üzerine geçiriyorlar. Vakfın yüzde 60'nı yeğeni B.K. 'satıyorlar, bu şahıs o dönemde bir üniversite öğrencisidir ve Babası da hastane de hizmetli. Yurt ile beraber Eyüp Sultan camisini de üzerlerine geçirmişler. Şimdi sormak lazım. Üniversite de öğrenci olan bir şahıs değeri 10 milyonu bulan bu gayrimenkulu hangi parayla satın alıyor? Camiyi ne zaman yaptı? Camiyi yapanlar belli. Babasının aldığı maaş belli bu maaşla nasıl alınıyor? Hadi vakfı satın aldın,camiyi nasıl satın aldın? İzah etsinler.

Gayrimenkul listesi

Abdulkadir Kırmızı

İstanbul Sancaktepe- Samandıra mah.Pafta No:243EE4C Ada No:6232,Parsel No:16/Tevhit işlemi (TSM)Sancaktepe

Lütfü Kırmızı

1-Arnavutköy -Hadımköy mah.Pafta No:31L Ada No:318 Parsel no:2

2-Arnavutköy-Hadımköy mah.Pafta no: F21D08A3A,Ada no:763 Parsel No:1 Kat 5 B Blok bağımsız bölüm 39

M.Akif Kırmızı

Adıyaman merkez - 169 Ada 36 parsel bağımsız bölüm=1,2,3,4,5,6, Eskisaray mah.Gölebatmaz cad.Apartman ve dükkan

Nurten Kırmızı

Adıyaman merkez-1973 ada 5 parsel 6668 M2 Eskisaray mah.(Yeni mah.Toki yolu)

Alitaşı mahallesi daire- 606 ada 20 parsel

Ayten Kanur (kızı)

Adıyaman Merkez-482 ada 7 parsel bağımsız bölüm 1,4,5(Kayalık mah.Apartıman)

Ufuk Kanur (Enişte)

Adıyaman merkez -1897 ada 6 parsel bağımsız bölüm 7 kat 3(AlitaşıMah.Daire)

Milli Gençlik Vakfı'nın yaptırdığı öğrenci yurdunda hileli devir

1990'lı yıllarda Milli Gençlik Vakfı ve Milli Selamet Gönüllüleri tarafından yaptırılan Şehit Fahri yaldız öğrenci yurdu, Eyüp sultan camisi ile ilgili "hileli devir işlemleri " iddiasıyla Abdulkadir Kırmızı, oğlu ve diğer zanlılar hakkında açılan dava Adıyaman da devam ediyor. Bu davada zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.