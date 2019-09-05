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İYİ Partili 30 kişilik heyet MHP'ye geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine MHP'ye kucaklaşmak üzere gelen ve aralarında Gaziantep İYİ Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı yapmış olan İbrahim Kaya'nın da bulunduğu 30 isim MHP'ye geçti.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:24
İYİ Partili 30 kişilik heyet MHP'ye geçti

Gaziantep'te bir önceki dönem İYİ Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı yapmış olan İbrahim Kaya ile yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi MHP'ye geçti.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine MHP'ye kucaklaşmak üzere gelen ve aralarında İYİ Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı yapmış olan İbrahim Kaya ile ilçe başkan yardımcıları Halil İbrahim Uygun, Murat Doğan, Ahmet Demir ve Ahmet Ağdemir, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Şahin ve Uğur Cevizli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Doğan, Akdere Mahalle Temsilcisi Süleyman Özden, İlçe Belediye Meclis üyesi adayları Nurcan Kaya ve İzzet Şevgin, Yaşar Gören, üyeler Sevgi Tan, Fatma Kaya, Metin Kaya, Uğur Kaya, Yusuf Kaya, Hasan Aydın, Orhan Ağdemir, Erhan Kaya, Yılmaz Er, Bülent Er, Ahmet Canhilal, Mehmet Demir, İsmail Çetin ve diğer parti üyelerinden oluşan 30 kişilik heyet MHP'ye geçti.

Gruba rozetlerini MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik taktı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:24
  1. Gaziantep
  2. İYİ Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı
  3. MHP
  4. MHP İl Başkanlığı
  5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  6. İbrahim Kaya
  7. Halil İbrahim Uygun
  8. Murat Doğan
  9. Ahmet Demir ve Ahmet Ağdemir
  10. İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Şahin ve Uğur Cevizli
  11. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Doğan
  12. Akdere Mahalle Temsilcisi Süleyman Özden
  13. İlçe Belediye Meclis üyesi adayları Nurcan Kaya ve İzzet Şevgin
  14. Yaşar Gören
  15. üyeler Sevgi Tan
  16. Fatma Kaya
  17. Metin Kaya
  18. Uğur Kaya
  19. Yusuf Kaya
  20. Hasan Aydın
  21. Orhan Ağdemir
  22. Erhan Kaya
  23. Yılmaz Er
  24. Bülent Er
  25. Ahmet Canhilal
  26. Mehmet Demir
  27. İsmail Çetin
  28. MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik

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