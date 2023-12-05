İyi partiden sonra bir darbe de HEDEP’ten Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkıyor

2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayıp CHP adayını destekleyen HEDEP, bu seçimlerde karar değişikliğine gitti.

Buna göre HEDEP, 2024 seçimlerinde tüm illerde kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyurdu.

HEDEP'in İstanbul planı: Seçenekler masada

HEDEP'in yerel seçim kararı sonrası özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hangi adayların çıkarılacağı merak edilmeye başlandı.

Yaşananların ardından gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu’nun isimlerinin geçtiğini iddia etti.

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Yarkadaş, “Parti meclisinin bir kısmı seçime kendimiz girelim derken bir kısmı bazı bölgelerde CHP'ye destek verelim diyor. Pelin Batu, Başak Demirtaş, Hüda Kaya'nın isimleri konuşulmuş. ” dedi.

"Böyle bir şey söz konusu değil"

Yarkadaş'ın iddiası sonrası ismi HEDEP ile anılan Pelin Batu'dan bir açıklama geldi.

Batu, “HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi ‘gazeteciler’ var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!” ifadeleriyle iddianın asılsız olduğunu belirtti.

Başak Demirtaş ismi öne çıkıyor

Batu'nun ifadeleri sonrası gözler, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a çevrildi.

Parti kulislerinde de adı ön plana çıkan Başak Demirtaş'tan, konuya ilişkin herhangi bir yalanlama da gelmedi.