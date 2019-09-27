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İYİ Parti'den Millet İttifakı açıklaması: CHP ile yaptığımız ittifak...

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ile yürüttükleri ittifaka ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 00:27
İYİ Parti'den Millet İttifakı açıklaması: CHP ile yaptığımız ittifak...

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ile ittifak'ta sorun olmadığını fakat bazı konularda fikir ayrılıklarının olabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ile ittifakta bir sorun olmadığını ancak bazı fikir ayrılıklarının olabileceğini belirtti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız ittifak, parlamenter sisteme geri dönüş, kuvvet ayrılığı ilkesi, ifade özgürlüğü ve demokrasi gibi temel kavramların mutabakatıdır. İki ayrı tüzel kişiliği olan partilerin, elbette ki fikrî ayrılıkları da olacaktır."

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 00:27
  1. İYİ Parti
  2. CHP
  3. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu

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