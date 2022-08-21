İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı gönderme! "Hiçbir zaman bunu söylemedi"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

“Kemal Bey’in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?” sorusunu cevaplayan Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değil başbakan adayıyım" açıklamasının kendilerine çok sorulduğunu söyleyen Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlat İstanbul çalışmamızda, en çok karşılaştığımız sorulardan biri, neden Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği. Ama bu bir hayıflanma, 'olmaz mı', 'geri dönmez mi'. Bunlar sahada duyduklarımız. (Peki kararından döner mi sorusu üzerine) Dönsün. Biz, o makam için sahip olduğu siyasi tecrübe ve biyografik istihbarat gücüyle, tecrübesiyle, yaklaşımı bütün bu özellikleri itibariyle, ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Bunu kendisine söylüyoruz, o da, 'Ben söyleyeceğimi söyledim' diyor."