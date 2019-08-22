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İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Suriye'nin kuzeyindeki tehlike nedeniyle bir operasyonun şart olduğunu belirterek kayyım konusunda hükümete destek verdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "TSK konvoyuna müdahale ve Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda Türkiye'nin adım atmaması sıkıntıları beraberinde getirdi" dedi.

Güvenli bölge ve müşterek harekât merkezi konularında uzlaşmaya varılmasına rağmen ABD'nin PYD bölgesinden vazgeçmemesi ve terör örgütüne destek vermesi tepkilere neden oluyor. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bölücü yapı kurması konusunda amacından vazgeçmemiş olmasının kaygı verici olduğunu belirtti. Çelik, "Bir taraftan Rusya'nın izniyle Suriye rejiminin TSK konvoyuna müdahale etmesi, diğer yandan Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda Türkiye'nin bir adım atmaması sıkıntıları beraberinde getirdi. ABD Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği bölücü yapıyı buradan çözüme kavuşturmak amacında. Türkiye'deki bir takım siyasi gelişmelerde Fırat'ın doğusuna artık yapılması kaçınılmaz olan operasyon konusunda kaygılandırıcı durumu gözler önüne serdi. Türkiye çok dikkatli olmalı" dedi.

Çelik, şöyle devam etti: "Öncelikle müşterek harekat merkezinde ABD askerlerinin bulunması ve yine Şanlıurfa'ya yabancı askerlerin gelmesi anayasadaki tezkere meselesini kaçınılmaz olarak gündeme getirdi. Bunun TBMM'ye sunulması ve TBMM'den onay alınması gerekirdi. İktidar daha önce Suriye için tezkere almasından dolayı böyle bir yönteme başvurmadı anlaşılan ama sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Bu öncelikle ABD'nin, Türkiye'yi Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon konusunda oyalama çabası olarak nitelendirilse de aynı zamanda ABD Suriye'nin kuzeyinde bir bölücü yapı kurma hedefini gerçekleştirmek istediği ortada."

'Operasyon yapılması gerekiyor'

Çelik, "Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna müdahale etmesine izin vermesi elbette Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinde ABD ile birlikte hareket etmesine yönelik bir uyarı oldu. Bu tamam ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta bu olayın ardından ABD'nin tüm engelleme çabalarına rağmen bir operasyonun yapılması. Bu Türkiye'nin devlet prestiji açısından da, bölücü yapının engellenmesi açısından da önem taşıyor. Ancak Rusya ile imzalanan Soçi mutabakatının da zarar gördüğünü artık söyleyebiliriz. Bunun yanında bölgede Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiği ortada. Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi için girişimlerin arttırılması yine kaçınılmaz" diye konuştu.

Kayyım açıklaması

Çelik, şunları söyledi: "Fırat'ın doğusuna yönelik olarak böyle bir operasyon hazırlıklarınız varken, bu bölgeye yönelik operasyon kaçınılmaz dururken bu adım ister istemez beraberinde bir takım riskleri de getirdi. Kayyım atanan belediyelerde terörle ilişkili durumların olması söz konusu. Ancak bunun yanı sıra Suriye'de atacağınız bir adım bu noktadan itibaren iç çatışmaları tetikleyebilir, bunun önlemi mutlaka alınmalı. " (Yeniçağ)

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
  1. Şanlıurfa
  2. Mersin
  3. İYİ Parti
  4. kayyım

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  • şenay doğan şenay doğan 17 dk önce
    suriyenin kuzeyi çok acil deniyor acil olup olmadığını bilmiyorum bunu rabbim bilir ve yalnız o bilir yalnız ne zaman ama birileri acil dese mekkenin fethi geliyor aklıma peygamber yurdundan boynu bükük yüreği yaralı mahzun ve yenilmiş olarak çıkmıştı vatanım söz konusu söz konusu vatansa herkes ile ittifak yapar vatanımı savunurum demedi rabbini vatanına tercih etti rabbi de ona yıllar sonra vatanını iade etti ama bir vatanı daha medineyi de ekleyerek şimdi size masal gibi gelir ama birgün idrak edersiniz elbette İNSANIN TEK SERMAYESİ ALLAH VE RASULÜNE HİCRET VE İHLASTIR allaha emanet olun

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