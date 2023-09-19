İYİ Parti'den ittifak çıkışı! AK Parti ve MHP'ye yeşil ışık
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimle ilgili yaptığı açıklamada 'Cumhur İttifakı ile ittifak kurulabilir' dedi
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katıldığı TV100 canlı yayınında yerel seçimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti'ye ilişkin Hatipoğlu "İYİ Parti’nin varlık sebebi birçok programda tartışıldı kuruluş felsefesine aykırı dediler. Hiçbir partinin kuruluş felsefesi iktidara muhalefet etmek ürerinde değildir. İYİ Parti’nin de kuruluş felsefesi kendi düsturu şeklinde iktidar olmaktır. İktidar olmak için de her seçimde iddialı bir biçimde kendisi ya da kendisine yakın gördüğü partilerle ittifak yapmaktır." diye konuştu.
"Aynı tabandan olan partiler bir araya gelebilir"
Hatipoğlu "Sayın Genel Başkanla dönem dönem bir araya geliyoruz ama bunun üzerinde çok fazla durmadık. Çünkü zaten aşikâr olan bir konunun tekrar tekrar gündeme gelmesi tartışılması bana enteresan geliyor. Türkiye’de böyle şeyler olabiliyor ise biz aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz? Ben olsun diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" dedi.
"AK Parti-MHP ile ittifak olabilir"
İttifakla ilgili Hatipoğlu "Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet partisi olabilir." şeklinde konuştu.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İyi Parti’li isimden şok iddia! Meral Akşener, koltuğunu Ekrem İmamoğlu'na bırakabilir
Gündem
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar
Gündem
İyi Parti GİK toplantısının perde arkası; “Seçime ittifaksız girdiğimizde sıfırı çekeriz, her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olur”
Yerel
İzmir'de CHP ile İyi Parti adayları bir birine girdi! Özlale: 'Ne onun gibi masonum ne de işçi düşmanı'