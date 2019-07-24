İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başladığı iddia edilen eski bakan Ali Babacan'ın ekibiyle ilgili önemli iddialar ortaya atılıyor. Geçen sene İYİ Parti'den istifa eden Hakkı Sinirlioğlu'nun Babacan'ın ekibinde yer alacağı ve ulaştırma politikaları ile ilgili çalışmalar yapacağı öne sürüldü.

İYİ Parti'nin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinden geçtiğimiz sene istifa eden Hakkı Sinirlioğlu’nun yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'a rapor hazırladığı öğrenildi. Bir sene önce gerçekleşen İYİ Parti’nin 2. Olağanüstü Kurultayı sonrasında hem Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinden hem de partiden istifa eden Hakkı Sinirlioğlu’nun 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteğini alarak yeni parti kurma hazırlıklarını hızlandıran Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Ali Babacan’ın A takımında yer alacağı öne sürülürken yeni partiye ulaştırma politikaları konusunda rapor hazırladığı iddia edildi. 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteğiyle,Yeni parti kuracağı iddia edilen Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın önderliğindeki hukukçu ekip ile tam gaz parti tüzüğünü yazdıkları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin en önemli hedefin olduğu kulis bilgilerine yansıyor.

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