İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara açıklaması! İmamoğlu ve Yavaş için bakın ne dediler

Gazeteciler toplantının ardından İP'li Zorlu'ya, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın karşısına aday mı çıkaracaksınız?" diye sordu.

'Sayemizde kazandılar' iması!

"2019 seçimlerindeki göreli başarının ortaya çıkışında İYİ Parti'nin büyük bir çabası oldu." ifadelerini kullanarak, Yavaş ve İmamoğlu'nun seçilmesinin İYİ Parti sayesinde gerçekleştiğini ima eden İP'li Zorlu, "Bu iş birliği zaten bizim teklifimizdi. Biz o zaman sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı." dedi.

Zorlu, 2024 yerel seçiminde İstanbul ve Ankara'da da aday çıkartacaklarını belirterek şöyle devam etti:

Ancak bugün bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar. Ama biz çok net bir şey koyduk ortaya; biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz.