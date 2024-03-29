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Gündem İYİ Parti'den İmamoğlu'na olay gönderme: Buradan itiniz!
Gündem

İYİ Parti'den İmamoğlu'na olay gönderme: Buradan itiniz!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 15:18:00 - 2024-03-29 15:27:32
İYİ Parti'den İmamoğlu'na olay gönderme: Buradan itiniz!

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'Delege göndermesi' gündem oldu.

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına oy kullanmaya hazırlanıyor. Eski 'Dost' şimdinin düşmanı olan İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz her geçen gün artmaya devam ediyor. En son olarak İYİ Parti İsatnbul Gençlik Kolları, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluların yaşadığı problemlere 'Sağır' olmasına, neden problemlerin düzelmemesine vurgu yapıldı.

İSTANBUL'DA ULAŞIM PROBLEMİ VURGULANDI

İYİ Parti'nin yaptığı çalışmada, Ekrem İmamoğlu yönetiminde yaklaşık olarak 5 kat artan otobüs arızalarına vurgular yapıldı.

Otobüslere, duraklara, metrolara ve halkın görebileceği kalabalık yerlere çıkartmalar yapıştırıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

O çıkartmalarda, "Buradan itiniz", "Otobüs gelmeyecek bütçe yok. Parayı delegelere verdik caddeye doğru yürü ya da otostop çek", "Müsait değilim CHP'yi dizayn ediyorum, merdiveni kullan" yazıları yer aldı.

''BANA ABLA DEMEYİN''

Bir zamanlar aralarından su sızmayan Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasında ipler iyice gerildi. Akşener CHP Genel Başkanı Özgür Özel için, ''Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerinin devamında, ''Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

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