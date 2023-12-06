İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan flaş açıklamalar: Saçma sapan iddialar çökmüştür

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Merkez Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi. Akşener'in taciz iddiası ile suçladığı Dikbayır, basın önünde partiyi küçük düşüren açıklamalar yapmak suçlaması ile ihraç edildi. Dikbayır, yaptığı açıklamada, "İhraç kararı verildi. Saçma sapan taciz iddiası MDK tarafından reddilerek çökmüştür" dedi.

"SAÇMA SAPAN İDDİALAR ÇÖKMÜŞTÜR"

Dikbayır, ihraç kararının hemen ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biliyorsunuz 3 suçlama ile Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildim. MDK bu 3 suçun 2'sini reddetti. Basın önünde partiyi eleştiren açıklamalar nedeniyle ihraç kararı verdi. Taciz gibi yalan ve saçmasapan bir iddia vardı. Bu iddia MDK tarafından reddedilerek çöktü." ifadelerini kullandı.

"PERŞEMBE TBMM'DE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIM"

Dikbayır, TBMM'de perşembe günü bir açıklama yapacağını ve merak edilen her soruya da orada açıklıkla yanıt vereceğini söyledi.

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Dikbayır, partiye dönme mücadelesi verip vermeyeceğini de orada açıklayacağını vurguladı.