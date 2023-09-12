  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EYT maaşı halen bağlanmayanlar aman dikkat!

Cari açık 5,4 milyar dolar olarak açıklanırken dünya yıldızlarının faturası çok ağır oldu

Tüm Türkiye’ye az önce duyuru yapıldı! Başvuru yapmadıysanız hemen başvurun! Aylık tam 7 bin 620 lira verilecek

Çay fiyatları büyük zam geliyor! Çaykur duyurdu

Vay uyanık Rus vay! Kimsenin aklına gelmeyen şeyi yaptı

Aile Bakanlığı ömür boyu bu ödemeyi yapacak! İşi gücü bırakın, başvuru için hemen bunu yapın! Duyanlar, duymayanlara haber etsin

“Yeter artık, yeter, çocuklar tutuklanmasın!”

Fatih Altaylı’dan Abdullah Gül’ü kızdıracak sözler… 'Onun oturduğu ev ve Cem Uzan...'

Dünya dakika dakika takip ediyor... Yeşil Tren Rusya'da! Kritik zirve için gözler Kremlin'de
Medya İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı! "AK Parti’yi destekleyecekler"
Medya

İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı! "AK Parti’yi destekleyecekler"

Yeniakit Publisher
2023-09-12 13:55:00 -
İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı! "AK Parti’yi destekleyecekler"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı merak konusu olurken, İYİ Parti kulislerinde konuşulan bomba iddiaları Fatih Altaylı köşesine taşıdı. "İyi Parti’den sürpriz gelebilir" diyen Altaylı, öyle iddialar paylaştı ki işler değişebilir.

Gazeteci Fatih Altaylı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP ile ittifak yapmayacakları, Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarını çıkaracakları açıklamasının parti içinde yansımalarını, “İyi Parti’den sürpriz gelebilir” diye duyurdu. Parti içinde Akşener’e çok da uzak olmayan bir grupta, “Güçlü olamadığımız yerlerde, parti ayrımı yapmaksızın, seçmenimize ters gelmeyecek adayları destekleyebilmeliyiz” fikrinin hakim olduğunu belirtti.

Kimi yerde CHP, kimi yerde AK Parti adayı...

Altaylı, bu fikri savunanların, “Geçen yerel seçimlerde kimi yerlerde AK Parti adayını, hatta kimi yerlerde MHP adayını destekledik. Bunu da bu partilerle kurumsal bir işbirliği yapmadan, ülke menfaati için yaptık. Bu kez de kimi yerlerde CHP adayını, kimi yerlerde iyi hizmet yapan AK Parti adayını destekleyebilmeliyiz” dediğini ifade etti.

"Konya'da AK Parti adayını desteklemeliyiz"

Altaylı, parti içinde, “Konya’da başarılı buldukları AK Parti’li mevcut belediye başkanını, Kars’ta keza mevcut AK Parti’li başkanı, İstanbul’da aday gösterilirse İmamoğlu’nu ve Ankara’da Mansur Yavaş’ı desteklemeliyiz” görüşü de olduğunu söyledi. Altaylı, “Cumhurbaşkanlığına layık gördüğümüz iki ismi yerelde desteklememek mantıklı değil” ifadesinin de dillendirildiğini belirtti.

Kemalciler'e inat İmamoğlu diyebilir...

CHP içindeki 'Kemalciler'in İYİ Parti ile ittifak yapılmamasından memnun olduklarını ve Akşener ekibine saldırdıklarını hatırlatan Fatih Altaylı, "Benim gördüğüm ise şu. Kılıçdaroğlu’nu aday olmaya ikna eden CHP’li grup, İYİ Parti’nin uzaklaşmasından memnun. İYİ Parti’de ise bu grubu rahatsız eden CHP’li adayların desteklenmesine yönelik bir kapı aralanırsa kimse şaşırmasın."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23