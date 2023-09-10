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Siyaset İyi Parti'den flaş "Meral Akşener" kararı! Apar topar harekete geçtiler! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

İyi Parti'den flaş "Meral Akşener" kararı! Apar topar harekete geçtiler! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-10 13:56:24 - 2023-09-10 13:56:23
İyi Parti'den flaş "Meral Akşener" kararı! Apar topar harekete geçtiler! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener hakkında FETÖ üyesi olduğunu ve örgütün propagandasını yaptığını iddia eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "suç uydurma" maddesi kapsamında şikayetçi olunduğunu bildirdi.

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener hakkında FETÖ üyesi olduğunu ve örgütün propagandasını yaptığını iddia eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "suç uydurma" maddesi kapsamında şikayetçi olunduğunu bildirdi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener hakkında, 2016'da "FETÖ üyeliği" iddiasıyla başlatılan ve son dört yılı gizli yürütülen soruşturmanın 7 yıl sonra verilen takipsizlik kararıyla erişime açıldığı belirtildi.

 

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