İyi Parti'den flaş "Meral Akşener" kararı! Apar topar harekete geçtiler! Hiç kimse bunu beklemiyordu
İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener hakkında FETÖ üyesi olduğunu ve örgütün propagandasını yaptığını iddia eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "suç uydurma" maddesi kapsamında şikayetçi olunduğunu bildirdi.
İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener hakkında FETÖ üyesi olduğunu ve örgütün propagandasını yaptığını iddia eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "suç uydurma" maddesi kapsamında şikayetçi olunduğunu bildirdi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener hakkında, 2016'da "FETÖ üyeliği" iddiasıyla başlatılan ve son dört yılı gizli yürütülen soruşturmanın 7 yıl sonra verilen takipsizlik kararıyla erişime açıldığı belirtildi.