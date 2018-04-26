İYİ Parti'den "FETÖ'cü değiliz" algısı! Kimi kandırıyorsun Akşener?

İYİ Parti üzerindeki şüpheleri saptırmak için bünyesine aldığı mağdur veya 15 Temmuz'dan tanınan kişilerle çarpıtma girişiminde bulundu.

İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından “FETÖ'nün mağdurları bizimle, zenginleri onlarla” mesajıyla paylaşılan videoda Akşener'in FETÖ'ye yakınlığını örtbas etmeye çalışıldı.

İşte İYİ Parti ve Meral Akşener'in FETÖ ilişkisi:

FETÖ'CÜ EMRE USLU: İYİ PARTİ SON UMUDUMUZ

Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Emre Uslu, Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’ye verdiği desteğin gerekçesini açıkladı.

FETÖ’cü Emre Uslu, “iyi bir rüzgarı arkasına alarak kurulduğunu vurguladığı İyi Parti’nin anketlerde hayal kırıklığına nede olduğunu belirtse de desteğini şu sözlerle açıkladı:

“Meral Akşener’in dikmiş olduğu İyi Parti ağacı, Türkiye’nin son umududur, demokrasiyle Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkma umudu. Dolayısıyla ben bu ağaca su veririm, bu ağacın büyümesini ve filizlenmesini ve güçlenmesini isterim. Çünkü Türkiye’yi demokratik yollardan normale getirecek ve normalleştirecek son umuttur Meral Akşener’in partisi.”

AKŞENER FETÖ'CÜ EMRE USLU İLE YAZIŞMALARINI SİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Twitter'da, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu ile karşılıklı yazışmaları sildiği ortaya çıktı. Meral Akşener, Emre Uslu'nun, 20 Temmuz 2013'te Twitter'da yazdığı "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu:))" şeklindeki açıklamasına, "Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Akşener, Uslu'nun, "Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?" şeklindeki sorusuna ise, "Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))" demişti.

Meral Akşener'e ait söz konusu paylaşımların 24 Ağustos 2017'de haber olmasının ardından silindiği tespit edildi. Emre Uslu'nun Meral Akşener'e yazdığı yazılar ise duruyor. Uslu'nun Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını yıllar öncesinden açıklaması dikkat çekici bulunuyor.

Emre Uslu ile Meral Akşener'in karşılıklı yazışmaları şöyle:



FETÖ'YE HAŞHAŞİ DENMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü’nü arkasına alarak MHP’yi ele geçirmeye çalışan, ancak Devlet Bahçeli’nin mücadelesi ve milli hakimlerin kararları ile başarılı olamayan Akşener, bugünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı başkan seçtirmemek için parti kurma hazırlığında. FETÖ’nün işgalci Yurtta Sulh Konseyi’ni, siyasete “Merkez Demokrat Parti” şeklinde angaje etmeye çalışan Meral Akşener’in alçak örgüt ile olan bağı çarşaf çarşaf ortaya döküldü. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra 10 Mart 2014’te FETÖ’cülere Haşhaşi denmesinden muzdarip olan Akşener, “Haşhaşi gibi çok ağır kelimelerle itham ediliyor bir grup. Bu manada hedef gösterici konuşmaları Allah muhafaza pek çok gerilime neden olur” sözleriyle teröristleri masumlaştırmıştı.

FETÖ'CÜLERİN SÜRÜLMESİ RAHATSIZ ETTİ

FETÖ savunuculuğu bununla da sınırlı kalmayan Akşener, 27 Mart 2014 tarihinde ise devlete yuvalanmış, darbeye kalkışmış teröristlerin tasfiyesine şiddetle karşı çıkarak, “Bir başbakanının söylememesi gereken sözlerle Haşhaşiydi, teröristti vs. suçlamalarıyla 8 bine yakın polisin yeri değişti. Pek çok yargı mensubu hallaç pamuğu gibi oradan oraya atıldı” ifadeleriyle alenen örgütün savunuculuğunu üstlendi.

FETÖ'NÜN HİMMET ORGANI KİMSE YOK MU DERNEĞİNİ KOLLADI

Akşener, örgütün milyarlarca dolarlık himmet, dolandırıcılık parasının toplandığı KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’ni de kollamış. Himmet meşrulaştırıcılığı yapan Akşener, 9 Mayıs 2015’te ise, örgütün finans kaynağının kesilmesini engellemek için şu yalanlara başvurdu: “Kimse Yok Mu Derneği’ni terör, silahlı örgüt safına sokmaya kalkışırsanız bu adalet duygusuna, hukuk kavramına olan bütün güveni sarsar.”

HİDAYET KARACA'YI SAVUNDU

Yine Akşener, FETÖ’nün medya ayağına da kol kanat gerdi. 11 Mayıs 2015’te FETÖ’nün yayın organına katılan Akşener, “Kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa, o sanıkların mutlaka tutuksuz yargılanması gerekir. Sonuçta Hidayet Karaca da suçsuz olduğu anlaşıldığı takdirde, onun o yattığı süreyi de nasıl ödeyecek” demişti.

FETÖ TEMİZLİĞİNİ MUHALİF TEMİZLİĞİ GİBİ GÖSTERDİ

Akşener’in FETÖ için yaptığı çalışmalar bu kadarla da sınırlı değil. Akşener, FETÖ’nün tüm kirli yüzü deşifre olmasına rağmen devletin örgüt ile mücadelesini baltalamak için 4 Şubat 2015 tarihinde sosyal medya hesabından “Önce dershaneler, sonra dışıradıki okullar ve Bank Asya olayı. Sonra Samanyolu, Bugün TV, Zaman ve Bugün gazeteleri gelecek. Manası seçime tek ses gitmek” paylaşımıyla FETÖ temizliğini “Muhalif temizliği” şeklinde lanse etmeye çalıştı. Diğer yandan firari vatan haini Emre Uslu da defalarca FETÖ’nün adayının Meral Akşener olduğunu itiraf etmişti.

15 TEMMUZ ÖNCESİ 'YURTTA SULH' VE "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" VURGUSU

Akşener’in 15 Temmuz işgal girişimi öncesi sarf ettiği sözlerde hâlâ hafızalarda. Akşener’in 15 Temmuz işgal girişiminden önce de defalarca “Yurtta sulh cihanda sulh” kelimelerini kullanmış, daha sonra ise “Ben başkan olacağım” demişti. Akşener’in bu yaptığı propaganda FETÖ’cülerin kendilerine verdiği “Yurtta Sulh Konseyi” ismiyle benzerliği, aynı zamanda Akşener’in başbakanlık çıkışı hâlâ en aydınlatılması gereken bir nokta olarak göze çarpıyor. Akşener 15 Temmuz öncesi “25 bin kişiyle Saray’a yürürüm” tehdidini savurmuş, 15 Temmuz’da evinde saklanmış, günler sonra da sözde kınama mesajı atmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI YAPTIRAN GÜLEN

CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın "Türkiye gündemi" programına katılan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e bir zamanlar en yakın isin olan Nurettin Veren, 1990'lı yıllarda Meral Akşener, Işılay Saygın ve Ufuk Soylemez'i, Gülen'in isteğiyle Çiller'in bakan yaptığını, kendisinin de aracı olduğunu söyledi.

Nurettin Veren, Akşener'in kendisine gönderdiği bir mektubu da programda gösterdi.

Akeşener'in Nurettin Veren'e cevap vermemesi ise dikkat çekti.