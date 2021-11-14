İyi Parti'den CHP'ye rest! Ya HDP ya biz...

İyi Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz, katıldığı bir televizyon programında partinin ittifaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'yle ittifaktan ziyade bir iş birliği içerisinde oldukları vurgusu yapan Poyraz, CHP'nin HDP ile ittifakına dahil olmadıklarını belirtti.

AK Parti ile MHP'nin kurduğu ittifak için 'etle tırnak gibi' ifadelerini kullanan Poyraz, CHP ile İyi Parti'nin HDP'nin olduğu masada birleşemeyeceği vurgusunu yaptı.

"CHP ile iyi parti arasındaki şey bir iş birliği"

Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, "CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlıyor.

24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zarurettir. Kendilerini Cumhur İttifakı olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği Millet İttifakı olarak tanımlandı.

Biz iş birliği içindeyiz. İyi Parti 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye evet dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok." ifadelerini kullandı.

"İyi parti, HDP ile ittifak içerisinde olamaz"

HDP ile aynı masada olamayacakları üzerinde duran Poyraz, "İyi Parti ile HDP ittifak içinde olamaz. CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse, İyi Parti böyle bir ittifakın içinde olmaz. Millet İttifakı'nın ve partimizin Genel Başkanı sayın Meral Akşener'nin HDP konusundaki tutumu bellidir.

Biz vatandaşı kamplaştırmıyoruz. 84 milyonu yönetmeye talibiz. Kürdistan diye efelenen ağalar var ya, Irak’ın kuzeyini 5-6 yıldır konuşmuyor bu ülke. Ne var Irak’ın kuzeyinde? Ne oluyor Irak’ın kuzeyinde? Irak’ın kuzeyindeki özerk yönetim ile gelenlerin göndere çektiğiniz bayrağı ne? Ne o renkler ne?" açıklamasında bulundu.