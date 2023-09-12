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Gündem İYİ Parti'den CHP'li belediyeye sert tepki
Gündem

İYİ Parti'den CHP'li belediyeye sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-09-12 16:38:00 -
İYİ Parti'den CHP'li belediyeye sert tepki

Edirne'de satışa çıkarılması tepki çeken "Cuma Pazarı" arsasına yine talipli çıkmadı

 

EDİRNE

Edirne Belediyesi tarafından satışa çıkarılan ve tartışmalara neden olan "Cuma Pazarı" arsası yine satılamadı.

Zücaciyeden tekstile, kozmetikten ev gereçlerine pek çok ürünün satıldığı Dilaverbey Mahallesi'nde yer alan "Ulus Pazarı" ya da "Sosyete Pazarı" olarak da anılan Cuma Pazarı'nın 16 bin metrekarelik ticari alan statüsündeki arsası için Belediye Encümen Salonu'nda ikinci defa ihale düzenlendi.

Kapalı teklif usulü 400 milyon lira tahmini satış bedelli arsanın ihalesine katılan olmadı, 22 Ağustos'taki ihaleye de katılan olmamıştı.

Yerli ve yabancı pek çok turisti alışveriş için kente çeken pazar yeriyle ilgili satış ilanı üzerine vatandaşlar, esnaf ve siyasiler tepki göstermişti.
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- İYİ Parti İl Başkanlığı tepki gösterdi

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Edirnelilerin izni olmadan arsanın satışının yapılamayacağı belirtildi.

Parti olarak satışa karşı olunduğu vurgulanan açıklamada, "Edirne'mizin altı da üstü de Edirnelilerindir. İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı olarak pazar yerinin kesinlikle satışına karşı olduğumuzu bir kez daha Edirne kamuoyuna duyuruyor ve bu alanın Edirne halkının kullanımına kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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