İYİ Parti'den bir istifa haberi daha!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, İYİ Parti’deki görevlerinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Yaptığı paylaşımda mevcut siyasi partilerin ve ideolojik partilerin merkez siyaseti yapabileceğini düşünmediğini belirten Aydemir, “Buradan geçtiğimiz dönemde ortak yol yürüdüğüm, şahsıma önce başdanışman, sonrasında genel başkan yardımcılığı görevini tevdi eden Sayın Meral Akşener'e bir kez daha şükranlarımı sunarım. Beraber çalışma fırsatı bulduğum bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'nin başarılı bir şekilde geçmesini temenni ederken, mevcut başkan adaylarına başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.