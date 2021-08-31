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Siyaset İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'dan kendisini eleştirenlere hakaret
Siyaset

İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'dan kendisini eleştirenlere hakaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlere "hain" ve "salak" diyerek hakaretler savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 15:04:00 -
İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'dan kendisini eleştirenlere hakaret

İYİ Parti'den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ni kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son birkaç aydır mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden konuyla ilgili pek çok paylaşımda bulunması nedeniyle tepki çeken Özdağ, bu yöndeki söylemlerini sürdürdü.

Parti politikalarını eleştirenlere hakaret

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'deki bir Afgan esnafı hedef gösteren Özdağ, bu kez de parti politikalarını eleştirenlere hakarette bulundu.

Özdağ, "Politikalarımıza 'yabancı düşmanı', 'faşist' diye karşı çıkan ya ülkesinin bölünmesine bilinçli olarak evet diyen bir insandır. Bu durumda haindir. Ya da kusura bakmayın ama stratejik olarak salaktır" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Mahmut yılmaz

Sen bu ülkeyi bölmeye çalışan başbakanı asmış darbe yapmış yüz başının oğlu deyil isin. Yürüüüü sa...
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