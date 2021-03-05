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Siyaset İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ parti kuruyor! Resmen açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ parti kuruyor! Resmen açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni parti kuracaklarını açıklayarak önemli bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 10:05:00 -
İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ parti kuruyor! Resmen açıkladı

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni parti kurma hazırlıklarıyla ilgili konuştu. Özdağ, "Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den istifasını değerlendirdi. "Galiba yeni dönemde CHP Muharrem İnce’nin, İYİ Parti Ümit Özdağ’ın ateş hattında olacak" diyen Selvi, Muharrem İnce'nin de Özdağ'ın da muhalefet tarzları itibarıyla 'tahrip gücü yüksek patlayıcı' gibi olduklarını söyledi.

"Her an dağarcıklarından yeni bir şey çıkarıp sarsıcı olabiliyorlar" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, 'Külliye’ye giden ismi biliyorum' deyince kıyamet kopmuştu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak bu ismi açıklamasını istemişti. Kılıçdaroğlu açıklamadı ama Muharrem İnce, 'Bekleyin, kim olduğu mahkeme kayıtlarından çıkacak' derken manidar bir şekilde bıyık altından güldü."

İnce'nin partisini 23 Nisan, olmazsa 19 Mayıs'a yetiştirmeye çalıştığını ileri süren Selvi, "Ama Ümit Özdağ, partiyi daha erken kuracak gibi. Zaten Adana milletvekili İsmail Koncuk partinin kuruluş hazırlıklarını bir noktaya kadar getirdi" diye yazdı. Selvi, şu bilgileri verdi:

"Ümit Özdağ’la İYİ Parti’den istifasını açıkladığı basın toplantısından sonra konuştum. 'Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz' dedi. Partinin kuruluşunda yer almasını istediği bazı isimlerle zaten görüşmelere başlamış. İsim konusunda bir ipucu vermesini istedim. Yanaşmadı. Ama partinin isminin başında ya da ortasında mutlaka 'milliyetçi' ibaresinin bulunacağını daha önce söylemişti."

Selvi, yazısını şöyle noktaladı:

"Meclis’te şu anda temsil edilen parti sayısı 12. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ’ın kuracağı parti ile bu sayı 14’e çıkacak."

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Yorumlar

sami

türkiye nin yanındaki partilere bakalım kac tane
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