İYİ Parti’den, arka çıktığı CHP’li Tunç Soyer’e bomba benzetme! “Başımıza göktaşı düştü”

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları İzmir Buluşması sonrası bugün il binasında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına; TBMM İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar katıldı.

Açılış konuşmasının ardından gündeme dair basın mensuplarının soruları cevaplandı.

"Göktaşı" benzetmesi

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in performansından memnun musunuz?” diye sorulması üzerine konuşan İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu dikkat çeken bir gönderme yaptı.

CHP'li Soyer'in yönetimi için "başımıza taş düştü" benzetmesi yapan Dervişoğlu şunları söyledi:

"Türkiye'nin her bölgesinde yaşanan sorunun belediyelere yüklemek adil değil. Belediyenin genel durumundan memnun değilim ancak sana da göktaşı düşseydi, yağmur düşseydi, göktaşı düşseydi memnun olmazdın. Her şey yerli yerinde demiyoruz, İzmir'in ciddi bir altyapı sorunu olduğunu 25 yıldır söylüyoruz, ancak geride bıraktığımız yıl birçok talihsizlik yaşandı."

"İzmir'de kendi adayımızı çıkaracağız"

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların getirdiği mecburiyet iş birliklerini gerektirdi. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde İyi Parti kendi adaylarıyla seçimlere girecektir. Kendi projelerimiz, programlarımız hedeflerimiz var. Hep birlikte onları gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.