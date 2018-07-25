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İYİ Parti'den Akşener kararı

İP Başkanlık Divanı, 12 Ağustos'taki kongrede Meral Akşener'i yeniden aday göstereceklerini duyurdu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31
İYİ Parti'den Akşener kararı

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Geri dönmüyorum" açıklaması üzerine partinin Genel Sekreteri Aytun Çıray, Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı.

Az önce toplanan Divan'dan çıkan ilk sonuç şöyle: "Daha önce aldığımız kararda ısrarcıyız. İYİ Parti Başkanlık Divanı kurultayda Meral Akşener'i aday olarak gösterme kararı almıştır."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31
  1. Meral Akşener
  2. iyi parti

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