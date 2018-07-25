İYİ Parti'den Akşener kararı
İP Başkanlık Divanı, 12 Ağustos'taki kongrede Meral Akşener'i yeniden aday göstereceklerini duyurdu.25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31
İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Geri dönmüyorum" açıklaması üzerine partinin Genel Sekreteri Aytun Çıray, Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı.
Az önce toplanan Divan'dan çıkan ilk sonuç şöyle: "Daha önce aldığımız kararda ısrarcıyız. İYİ Parti Başkanlık Divanı kurultayda Meral Akşener'i aday olarak gösterme kararı almıştır."
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