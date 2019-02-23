İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Meral Akşener kontrolü kaybetti

CHP ve HDP ile ittifak yapan İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal, açıklamalarda bulundu.

"Bu karışıklığın ve kaosun oluşmasında genel başkan Sn Akşener’in göstermiş olduğu bir zafiyet bir eksiklik var mıydı sizce?" sorusuna cevap veren Akkal, "Evet, Sn. Akşener tavır koyma konusunda bence kusurluydu. Özellikle muhalif süreçte Koray Bey’i değil de kendisini destekleyen bir çok insanı, Teşkilattan sorumlu Genel Başkan sıfatıyla Koray Bey’in vicdanına terk etti.

Kontrolü kaybetti

Kontrolü ve bir genel başkan olarak dolayısıyla egemenliğini kaybetti. Eee tabi ki bu durumda ciddi sancılara gebe oldu, göreceksiniz önümüzde ki günlerde fazlasıyla olacakta. Problemleri ertelemek bir çözüm değildir. Bana göre bir genel başkan detaylarda olmasa bile genelde anlamda parti hakimiyetini korumalıdır. Aksi takdirde parti içerisinde parti gerçeğiyle yüz yüze kalır. Sanmayın ki benden sonra istifa olmayacak. Bunun arkası gelecek. Çünkü pek çok vekil ve yönetici arkadaşımız benzeri bu durumlardan şikayetçi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habererk