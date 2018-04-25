Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti'nin adayının Meral Akşener olduğunu söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:07
İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!

Çatı adayla ilgili "Her zaman ters tepiyor" değerlendirmesinde bulunan Koray Aydın, "Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ ADAYIMIZLA ÇIKACAĞIZ"

Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:07
  1. Aydın
  2. Abdullah Gül
  3. akşener
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ve Gül bir araya gelecek mi?
    1. Erdoğan ve Gül bir araya gelecek mi?
    2. Başbakan Yıldırım Patriotlar için..
    3. Kiraladıkları arabanın plakası enseletti
    4. Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra..
    5. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    6. WhatsApp'a yaş sınırlaması geliyor!
    7. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    8. S-400 Antalya'ya geliyor
    9. ABD'nin Suriye planını açıkladı:..
    10. Katil İsrail harekete geçti! Dünyaya..
    11. Muharrem İnce'den Abdullah Gül..
    12. Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli..
    13. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi:..
    14. HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Destici'den..
    16. Gül ve Arınç Cumhurbaşkanı yardımcısı..
    17. F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin..
    18. 1 Mayıs provokatörlerine operasyon
    19. Tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı
    20. 'Türkiye fedakarlık göstermeseydi..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı