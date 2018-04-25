İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!

Çatı adayla ilgili "Her zaman ters tepiyor" değerlendirmesinde bulunan Koray Aydın, "Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ ADAYIMIZLA ÇIKACAĞIZ"

Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi.