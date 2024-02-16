İYİ Parti'deki kavganın perde arkası! Yumruklar havada uçuşmuştu… Akşener’i bile oldubittiye getirmiş!

Akburak, Yıldırım’ın gönderdiği listeye itiraz etmedi ancak tanıtım sırasında kendi adayını basın önünde Akşener ve Yıldırım’a dayattı. Yaşananlar sonrası salondaki teşkilat üyeleri Akburak’ı darp etmek istedi, ayırmak isteyen korumalar yaralandı. İl Başkanı olarak faturayı Yener Yıldırım üstlendi. İşte İYİ Parti’deki kavganın perde arkası…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara adaylarını tanıtmak için teşkilat ile bir araya geldi. Çubuk ve Etimesgut adaylarının ilanı sonrası ortalık bir anda karıştı. Akşener, yumruklaşmaları endişeli gözlerle izlerken, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

PERDE ARKASI AÇIKLANIYOR

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Etimesgut ve Çubuk'ta partinin ilçe başkanlarının aday gösterilmesi gerektiği görüşünü Akşener ve parti yönetimine bildirdi. Yıldırım, partinin tabanının ve teşkilatının korunması için ilçe başkanlarının adaylığının en doğru karar olacağını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'nin A Takımı'ndan bir isim, Akşener ve yönetimin bu durumu kabul ettiğini söyledi. Yener Yıldırım, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'a da isimleri bildirdi.

AKBURAK OLDUBİTTİYE GETİRDİ

İYİ Partili yönetici, Akburak'ın kendisine bildirilen listeye itiraz etmediğini belirtti. Akburak, Çubuk adayı olarak Halil İbrahim Özdemir'in tanıtılması sırasında araya girerek kendi adayı olan Korhan Merki'yi duyurdu. Akşener ve Yıldırım, oldubitti karşısında sessiz kalınca teşkilat üyeleri büyük tepki gösterdi.

FATURA YENER YILDIRIM'A KALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yumruklu kavga ve protesto sonrası ek binadaki odasına geçti. Yaşanan kaotik ve utanç dolu görüntüler sonrası Ankara İl Başkanı görevden alındı.

Görevden alınan Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım

BURAK AKBURAK'A ODASINDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İYİ Partili üst düzey yönetici, Burak Akburak'ın yaptığı hareket nedeniyle Akşener'in hışmına uğradığını da sözlerine ekledi. Ortalığın daha da karışmaması adına Akburak'ın görevden alınmadığı belirtiliyor.